Веллингтон, , 03:08 — REGNUM Глава минздрава Новой Зеландии Дэвид Кларк, дважды нарушивший режим карантина в стране, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, ушел в отставку, сообщает газета Otago Daily Times.

«Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения», — цитирует газета слова главы новозеландского правительства Джасинды Ардерн.

До парламентских выборов в Новой Зеландии, которые должны состояться 19 сентября, временно исполнять обязанности министра здравоохранения будет глава министерства образования Крис Хипкинз.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года глава минздрава Новой Зеландии Дэвид Кларк нарушал режим карантина в стране — ездил с членами своей семьи отдыхать на пляж. Когда это стало известно, премьер-министр страны Джасинда Ардерн отказалась отправлять Кларка в отставку, чтобы в разгар пандемии не лишиться министра.

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