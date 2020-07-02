Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс не получал никаких данных по якобы сговору российский спецслужб с боевиками террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции.

«Меня никогда не информировали об этом, и я не буду обсуждать секретные данные», — заявил Пенс.

При этом он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп уделяет серьезное внимание вопросам, затрагивающим безопасность военнослужащих США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главы ЦРУ и АНБ отчитаются перед Конгрессом США по информации о якобы сговоре России с афганскими террористами. При этом в Белом доме США подчеркнули, что информация из публикаций The New York Times не является подтвержденной.

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