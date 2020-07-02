Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Руководители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США отчитаются перед американским Конгрессом по вопросу якобы сговора России с афганскими террористами из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге.

«Да, так и планируется», — подтвердила она.

Однако в Белом доме подчеркнули, что информация, перечисленная в публикациях газеты The New York Times, является неподтвержденной. Пока нет подтверждений о достоверности этих сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал обманом информацию о якобы сговоре России с афганскими террористами. Он добавил, что разведсообщество Соединенных Штатов данные о якобы имевшем место сговоре.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал вымыслом сообщения о сговоре России с талибами*