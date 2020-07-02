Чита, , 00:51 — REGNUM По итогам решающего дня голосования большинство жителей Забайкальского края высказались за внесения изменения в Конституцию РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК, по итогам обработки 39% бюллетеней, 79,34% жителей региона проголосовала «за» и только 22,76% — «против».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае работали 923 избирательных участка, в корпус наблюдателей вошли более шести тысяч человек. По предварительным данным, проголосовали почти 57% избирателей.

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