Санкт-Петербург, , 23:55 — REGNUM Первые итоги обработки бюллетеней в Петербурге показали, что большинство избирателей выступило за поправки к Конституции. Об этом сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Миненко Дарья Драй © ИА REGNUM

«По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге», — заявил Миненко.

По его мнению, все семь дней всероссийского голосования с 25 июня по 1 июля в Петербурге прошли «довольно спокойно». За 1 июля в Горизбирком поступило 83 жалобы на ход голосования, со 2 июня по 30 июня — порядка 350 обращений. Всем будет дана оценка, пообещал Миненко.

«В разборе нескольких единичных конфликтных случаев нам помогут правоохранительные органы», — добавил он.

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