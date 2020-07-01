* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал обманом со стороны газет и демократов публикации New York Times о якобы «сговоре» России с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я думаю, что это просто обман со стороны газет и демократов. Я согласен с людьми из разведки», — сказал он в интервью Fox Business.

Он также добавил, что если бы это происходило, «то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-демократ Боб Менендес поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина.

Это связано из-за якобы «причастности» Москвы к нападениям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военных США в Афганистане.

Читайте также: В США предложили ввести санкции против Путина