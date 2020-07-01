Москва, , 23:36 — REGNUM В России переход к практике проведения выборов в течение нескольких дней потребует существенного изменения избирательного законодательства. Об этом 1 июля заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, «одно дело — такая уникальная разовая акция», как голосование в течение нескольких дней по поправкам в Конституцию, а «другое — процесс избирательный, он перманентный, для этого нам существенно придется менять законодательство».

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершилось сегодня, 1 июля.

Ранее Памфилова заявила, что явка на голосовании составила 65%. Окончательная явка будет озвучена после обработки всех протоколов, уточнила она.

Читайте также: Всероссийское голосование по поправкам к Конституции России — все новости