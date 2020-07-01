Подгорица, , 23:33 — REGNUM В регионе Западных Балкан наибольшее количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч жителей зарегистрировано в Северной Македонии, за ней следуют Босния и Герцеговина (БиГ) и Черногория.

В Северной Македонии было зарегистрирован 171 активный случай на 100 тысяч жителей, в БиГ — 57, а в Черногории — 40.

На четвертом месте Албания с 33 активными случаями, Сербия с 26, Хорватия с 14 и Словения с пятью больными на 100 тысяч жителей.

Агентство MINA рассчитывает показатель активных случаев в Сербии на основе количества активно больных, которое доступно на веб-сайте www. covid19. rs, и количества жителей этой страны, которое, по данным Республиканского статистического управления Сербии, составляет 6,98 миллиона.

Самая высокая смертность от COVID-19 в Словении — 6,88 процента, в Северной Македонии — 4,74 процента, за ней следуют БиГ с 3,92 процента и Хорватия с 3,8 процента.

Уровень смертности в Албании составляет 2,13 процента, в Черногории — 2,08 процента, а в Сербии — 1,89 процента.

Наибольшее количество протестированных по отношению к одному миллиону жителей приходится на Сербию, 58 703 на миллион жителей, Словения находится на втором месте с 49 805, а Черногория на третьем месте с 30 79 тестами. На четвертом месте Северная Македония с 29 676 протестированными на миллион жителей, затем БиГ с 26 542 и Хорватия с 19 720 протестированными на миллион жителей.

Общее количество пациентов с COVID-19 в Черногории с начала эпидемии составляет 576, и в настоящее время 249 случаев являются активными.