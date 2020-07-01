Петрозаводск, , 23:33 — REGNUM По состоянию на 22:30 мск в Республике Карелия было обработано 45% бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции. Более 70% бюллетеней отдано в поддержку поправок.

Как сообщает вечером 1 июля информагентство «Республика», по данным ЦИК Карелии, явка на плебисцит в регионе составила 46,33%, за внесение поправок высказались 70,16% участников голосования, против поправок — 28,92%.

В Карелии работали 479 избирательных участков.

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