Минск, , 23:18 — REGNUM В Белоруссии помещена в СИЗО КГБ личный помощник задержанного претендента на пост глав государства экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Елена Карагачева. Об этом сообщили в штабе политика.

«По нашей информации, сегодня (1 июля) вечером Елена Карагачева… была задержана и доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите», — говорится в сообщении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы должны состояться в Белоруссии 9 августа. Основной конкурентАлександра Лукашенкона выборах был задержан 18 июня. Вместе с ним был задержан сын и глава его избирательного штаба Эдуард Бабарико.

Официальный представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош сообщил 22 июня, что бизнесмену Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлены обвинения по уголовному делу.

Читайте также: У Бабарико и Цепкало ответили о подписях, признанных ЦИК «недостоверными»