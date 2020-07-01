Подгорица, , 23:14 — REGNUM Парламент Черногории принял 1 июля закон об однополых партнерствах. За принятие законопроекта об однополых партнерствах проголосовали 42 депутата, пятеро были против. Для принятия были необходимы голоса 41 депутата.

Согласно закону, в Черногории разрешается однополым парам пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам.

При этом возможность усыновления детей не предуcматривается.

Принятие закона приветствовали президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Душко Маркович, посольство США, представители общественных и правозащитных организаций страны.