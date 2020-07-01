Санкт-Петербург, , 23:05 — REGNUM В Ленинградской области обработали голоса 187 тысяч избирателей, принявших участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. Это составляет 17,36% от общего количества бюллетеней.

Как сообщили вечером 1 июля в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Леноблизбирком, из числа обработанных бюллетеней за одобрение поправок в Конституцию РФ отданы голоса 80% участников, против поправок — 19,47%, остальные бюллетени признаны недействительными;

«По последним данным, явка составила 70,55%», — добавили в пресс-службе.

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