Минск, , 22:51 — REGNUM Власти Белоруссии должны воздержаться от применения насилия к мирным демонстрантам в преддверии президентских выборов 9 августа. Об этом говорится в опубликованном 1 июля заявлении экспертов ООН.

Они настоятельно призвали правительство постсоветской республики отказаться от политики произвольных арестов, насилия и запугивания в отношении гражданских активистов.

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«Мы решительно осуждаем проводимую правительством политику массовых арестов представителей гражданского общества, которые мирно реализовывают свои права, — заявили эксперты ООН. — Мы резко осуждаем политику и действия, которые ограничивают право белорусов на свободу мирных собраний и свободу мнений и их выражения».

Независимые эксперты ООН констатировали: только с 18 июня во время мирных демонстраций по всей Белоруссии арестовано не менее 200 политических активистов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества. Протесты демонстрировали солидарность с почти 500 другими активистами, задержанными с начала мая при реализации своего права сдавать и собирать подписи для выдвижения кандидатов в президенты.

По информации экспертов ООН, в Белоруссии неизвестные люди в штатском начали произвольно арестовывать журналистов и прохожих в нескольких городах Белоруссии, в то время как сотрудники специального подразделения милиции по борьбе с беспорядками применяли чрезмерную силу против мирных демонстрантов. Многие из задержанных были подвергнуты избиению, запугиванию, жестокому обращению либо были оштрафованы или подвергнуты административному аресту сроком до 15 суток по обвинению в нарушении процедуры проведения массовых мероприятий.

«Мы обеспокоены тем, что подход правительства к мирным протестующим и журналистам, пытающимся выполнить свою работу, становится всё более насильственным и оскорбительным. Мы хотели бы вновь повторить, что ограничения прав человека, и особенно гражданских и политических прав, особенно серьезны, когда это совершается в преддверии выборов», — сказали эксперты.

В их заявлении сказано: «В преддверии избирательной кампании мы настоятельно призываем правительство немедленно прекратить преследование мирных демонстрантов и других представителей гражданского общества, включая журналистов и блогеров».

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«Плюралистическая среда, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять как свое право искать и распространять информацию, так и права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций необходима для обеспечения целостности текущего избирательного процесса и легитимности его результата», — заявили эксперты.

Заявление составили спецдокладчики ООН: по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии Анаис Марин, по вопросу о правах на свободу мирных собраний и объединений Клеман Ниалетсосси Вуле, о положении правозащитников Мэри Лолор, по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян, по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе.

Как отметили в офисе верховного комиссара ООН по правам человека, распространившем заявление экспертов ООН по Белоруссии, спецдокладчики являются частью так называемых специальных процедур Совета по правам человека. Специальные процедуры — это крупнейший орган независимых экспертов в системе ООН по правам человека, это общее название независимых механизмов Совета по установлению фактов и мониторингу, которые занимаются либо ситуациями в конкретной стране, либо тематическими проблемами во всех частях мира. Эксперты по специальным процедурам работают на общественных началах, не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу. Они служат в своем личном качестве, будучи независимыми от любого правительства или организации.

Напомним, официальный Минск не признаёт мандат спецдоклдчика ООН по правам человека в Белоруссии и отрицает наличие политзаключённых. МИД Белоруссии распространяет недостоверную информацию о якобы соблюдении официальным Минском своих международных обязательств в сфере прав человека.