Екатеринбург, 1 июля 2020, 23:33 — REGNUM В России завершилось голосование по изменению Конституции. Свердловская область показала явку более 50%, а административный центр — Екатеринбург — 45%.

Школа № 106
Школа № 106
Около участка для голосования в Среднеуральске
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Около участка для голосования в Среднеуральске
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Волонтер около одного из участков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вход на участок для голосования
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Школа № 106
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Школа № 106
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Кабинки для голосования
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Россияне исполняют свой гражданский долг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Школа № 106
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Россияне исполняют свой гражданский долг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Россияне исполняют свой гражданский долг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Россияне исполняют свой гражданский долг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В основном, голосование прошло спокойно. Не обошлось без провокаций, которые, впрочем, были пресечены. По факту инцидентов полиция ведёт проверку.

Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Начинается подсчёт результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Разбор бюлютеней
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Разбор бюлютеней
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Разбор бюлютеней
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гашение незадействованных бюллютеней
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гашение незадействованных бюллютеней
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Наблюдательный центр
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Особенностью нынешнего голосования стало соблюдение на избирательных участках противоэпидемиологических мероприятий. Для пришедших отдать свой голос всё прошло безопасно.