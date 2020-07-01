Екатеринбург, , 23:33 — REGNUM В России завершилось голосование по изменению Конституции. Свердловская область показала явку более 50%, а административный центр — Екатеринбург — 45%.

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В основном, голосование прошло спокойно. Не обошлось без провокаций, которые, впрочем, были пресечены. По факту инцидентов полиция ведёт проверку.

Особенностью нынешнего голосования стало соблюдение на избирательных участках противоэпидемиологических мероприятий. Для пришедших отдать свой голос всё прошло безопасно.