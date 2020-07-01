Бишкек, , 22:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи со смертью от коронавируса врача-ординатора по городу Ошу и Ошской области медцентра больницы при министерстве внутренних дел Жамал Тазабековой.

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Глава государства отметил, что врач Тазабекова до конца своих дней занималась лечением пациентов и внесла свой неоценимый вклад в борьбу с COVID-19.

«В последние недели эпидемиологическая ситуация в стране сильно обострилась, что ложится двойным бременем на плечи наших отважных медицинских работников. Очень жаль, что в этой борьбе мы теряем лучших из них», — подчеркнул он.

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