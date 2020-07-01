Москва, 1 июля 2020, 22:38 — REGNUM Поправки к Конституции России после обработки 42% протоколов поддержали 76% граждан РФ, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно данным ЦИК, против поправок проголосовали 23,12% граждан. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля является основным и завершающим днем голосования по поправкам к Конституции России, граждане страны могли проголосовать в течение семи последних суток.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, центризбирком получил в общей сложности почти 7196 письменных обращений по вопросам голосования по поправкам к Конституции.
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