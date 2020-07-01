Москва, , 22:27 — REGNUM Заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры против главы Российской Федерации Владимира Путина и властей страны за «сговор» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в комментарии РИА Новости заявил, что «много труднообъяснимого» происходит сейчас в Вашингтоне.

Напомним, поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина, ранее внес сенатор-демократ Боб Менендес.

Политик предложил пойти на такой шаг из-за якобы «причастности» Москвы к нападениям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военных США в Афганистане.

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