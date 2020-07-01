Москва, , 22:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила в общей сложности почти 7196 письменных обращений по вопросам голосования по поправкам к Конституции. Об этом 1 июля заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«По состоянию на 20:00 (мск) в период подготовки и проведения общероссийского голосования поступило 7 196 письменных обращений», — сказала Памфилова.

Общее количество обращений превысило 500 тыс., добавила председатель ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершилось сегодня, 1 июля.

Ранее Памфилова заявила, что явка на голосовании составила 65%. Окончательная явка будет озвучена после обработки всех протоколов, уточнила она.

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