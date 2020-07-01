Киев, , 22:08 — REGNUM На Украине в отставку в связи с длительным «систематическим политическим давлением» подал председатель Национального банка страны (НБУ) Яков Смолий. Об этом в среду, 1 июля, сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на заявление самого Смолия.

«В течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, — сказал Смолий. — Это делает невозможным эффективное выполнение мной… возложенных на меня обязанностей».

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны.

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