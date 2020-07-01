Москва, , 22:08 — REGNUM В Госдуме осудили внесение законопроекта о санкциях против властей РФ якобы за сговор с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

«Внесение законопроекта о санкциях против российских властей якобы за сговор с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — за гранью разума. Конечно, это очередной элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящей президентской избирательной кампании». — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Президент США Дональд Трамп назвал подобные мифы выдумкой, нацеленной на вред непосредственно ему и Республиканской партии, указал парламентарий.

«Бездоказательные предположения о том, что Россия может иметь какие-то дела с представителями запрещённой и признанной террористической в нашей стране организации — откровенный бред, хотя и весьма циничный», — подчеркнул Слуцкий.

По сути, это достаточно грубая попытка сместить акценты и переложить на внешний фактор ответственность за провалы США в Афганистане, рассуждает он.

«Предложения же о санкциях — вообще не выдерживают никакой критики. Будем надеяться, что этот очередной популистский шаг не будет иметь серьезных перспектив», — заключил парламентарий.

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