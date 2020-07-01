Астрахань, , 22:01 — REGNUM В Астраханской области появились первые подсчёты бюллетеней на голосовании по изменениям в Конституцию РФ, сообщает ИА REGNUM по данным ЦИК.

За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 24 тыс. 974 человек — это 82,45% обработанных бюллетеней.

Против поправок высказались 5 тыс. 132 избирателя, или 16,94%.

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