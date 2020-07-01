Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В Соединенных штатах сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина. Об этом 1 июля сообщают РИА Новости.

Отмечается, что Менендес предложил ввести санкции против Путина и российский властей из-за якобы причастности Москвы к нападениям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военных США в Афганистане.

Ограничительные меры должны быть введены не позднее 15 дней после поступления соответствующей информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что власти России взаимодействовали с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы усилить свое влияние в Афганистане.

Также в докладе сообщается, что Россия, скорее всего, продолжает поддерживать усилия США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по урегулированию в надежде на то, что урегулирование предотвратит долгосрочное американское военное присутствие.