Москва, , 21:49 — REGNUM Более 74% жителей Российской Федерации по итогам обработки 30% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны. Об этом 1 июля свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Согласно представленным результатам, 24,97 процента высказались против внесения поправок в Основной закон, 74,1% проголосовавших — поддержали дополнения к Конституции.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля во всех регионах России завершилось голосование по поправкам к Конституции.

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