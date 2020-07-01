Москва, , 21:34 — REGNUM В настоящее время для улучшения отношений Москвы и Берлина нужны не только благие пожелания, но и сильные шаги сильных лидеров. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина прокомментировала заявление посла ФРГ Андреаса фон Гайра, высказавшегося в пользу более тесного взаимодействия с Россией в своем видеообращении, посвященном началу председательства Германии в Совете Европейского союза.

По словам Паниной, подобное взаимодействие отвечает стратегическим интересам двух стран, однако сегодня оно встречает ожесточенное противодействие со стороны США.

«Последним эпизодом из этой серии является продолжение санкционной истерии вокруг «Северного потока-2» в американском сенате», — подчеркнула Панина.

«В необходимости хороших отношений с Россией были убеждены такие разные политики, как Бисмарк, Вилли Брандт, а в наше время — Герхард Шредер. Все они отличались способностью проводить свою линию вопреки давлению извне, отличались сильной политической волей, дефицит которой частенько ощущается сегодня в Берлине», — отметила Панина.