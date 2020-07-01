Москва, , 21:31 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции завершилось во всех регионах России.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка, по данным на 20:20 мск, составила 64,99%.

«Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она также добавила, что сработал главный принцип — это безопасность и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля является основным и завершающим днем голосования по поправкам к Конституции России, граждане страны могли проголосовать в течение семи последних суток.

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