Пермь, , 21:29 — REGNUM В Пермском крае идёт подсчёт голосов участников голосования по поправкам к Конституции РФ. Обработано 27,91% бюллетеней, сообщает крайизбирком.

За поправки свои голоса отдало 71,74% граждан, а против проголосовало 27,33%. Согласно обработанным протоколам, явка составила 56,48% граждан.

Напомним, в Прикамье с 25 июня по 1 июля работало 1 780 участков. Наблюдение вели более 8 тыс. представителей краевой Общественной палаты. В период досрочного голосования (25−30 июня) на участки пришли 763 246 человек, или 38,2%. К вечеру 1 июля явка выросла почти до 48%.