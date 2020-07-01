Курган, , 21:21 — REGNUM Большинство избирателей Курганской области проголосовало за поправки к Конституции РФ. Согласно данным ГАС «Выборы» к этому часу сведения поступили от всех 27 территориальных комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» ответили «Да» 70,96% или 153 142 пришедших на всероссийское голосование избирателей, «Нет» — 28,23%, или 60 923 зауральцев.

Напомним, в России с 25 июня по 1 июля прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.