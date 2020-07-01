Оренбург, , 21:11 — REGNUM В Оренбургской области по предварительным результатам большинство участников голосования по поправкам к Конституции РФ поддержало изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

На данный момент обработано 44% бюллетеней. В 75% случаев граждане отдали свои голоса за поправки, 25% проголосовали против.

Напомним, в Оренбургской области с 25 июня по 1 июля работало 1 724 участка для голосования. Явка к 18:00 по местному времени (16:00 мск) составила 1 июля составила 70,92%. Проголосовало 1 094 223 человека.

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