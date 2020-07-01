Бухарест, , 21:02 — REGNUM Общее количество выявленных в Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа возросло на 326 и стало составлять 27 296. Об этом 1 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 27 296 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 достигло 1 667.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране свыше 20,7 тыс. человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в университете Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщили, что за минувшие сутки на территории США было выявлено 44,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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