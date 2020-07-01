Киев, , 20:53 — REGNUM Украина за шесть месяцев 2020 года увеличила импорт природного голубого топлива из стран Евросоюза на 24% (больше на 1,3 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины».

«Общие поступления природного газа из стран ЕС на Украину (за первое полугодие 2020 года) составили 7 млрд куб. м, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец журналистам заявила, что правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.

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