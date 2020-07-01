Вашингтон, , 20:30 — REGNUM В Соединенных Штатах 4 июля, в День независимости, привлекут спецподразделения для охраны памятников от вандалов, заявил и. о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вульф.

«Я распорядился заблаговременно разместить группы быстрого развертывания по всей территории США для реагирования на потенциальные угрозы госучреждениям и имуществу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицией вызвала волну акций протеста против расизма и жестокости полиции сначала в США, затем и во всём мире. Девизом движения стал лозунг Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).

Кроме того, на фоне массовых протестов против расизма в США наблюдается массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны.

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