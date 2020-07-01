Верхняя Салда, Свердловская область, , 20:17 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области глава города Михаил Савченко передумал уходить в отставку. Он забрал своё заявление, сообщили журналистам в мэрии.

Как пишет Накануне.Ru, решение остаться в должности он принял после множества обращений горожан и консультаций с правительством региона. Также в этом он получил поддержку своей семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление об уходе Савченко подал на прошлой неделе. Поводом стала болезнь его отца. Однако заседание городской думы, на котором его должны были рассмотреть, не состоялось — не было кворума.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале не отпустили мэра Верхней Салды в отставку