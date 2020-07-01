Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Россия действует в Афганистане вопреки интересам Соединенных Штатов, однако у Москвы и Вашингтона совпадают интересы в борьбе с терроризмом в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Россия уже в течение десяти лет продает Афганистану стрелковое оружие, которое ставит под угрозу американцев», — сказал Помпео на брифинге.

Вместе с тем, подчеркнул он, у российских и американских властей есть цель сократить риск терроризма в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Помпео провел переговоры с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе переговоров обсуждались реализация соглашения с США и вывод иностранных войск из Афганистана, а также освобождение афганскими властями заключенных и сокращение насилия в этой стране.

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