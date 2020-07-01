Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM В Ленинградской области, по данным на 18 часов, по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ высказались более 953 тысяч человек. Об этом 1 июля заявил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Согласно данным на шесть часов вечера последнего, седьмого дня голосования, с учетом данных с 25 по 30 июня, явка в Ленинградской области составила 953 629 человека — 69,37%.

«Наиболее активно голосуют участники голосования в Тосненском (78,61%), Тихвинском (78,11%), Кингисеппском (76,8%), наименее активно — в Киришском районе (49,84%), и Сосновом Бору (53,71%)», — отметил глава Леноблизбиркома.

Добавим, что участковые комиссии региона примут последних избирателей в 20 часов, после чего комиссия приступит к подсчету голосов.

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