Москва, , 19:37 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, у которого «зашкаливают антитела» к коронавирусу, мог бы надеть маску во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом 1 июля сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мишустин, я знаю, у него зашкаливают супер-пупер антитела, но честно говоря, вообще-то мог бы и надеть (защитную маску), конечно», — сказала Памфилова.

Напомним, 1 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил о наличии попыток за рубежом подорвать доверия к голосованию по поправкам к Конституции страны.

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