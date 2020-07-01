Тула, , 19:35 — REGNUM 71,55% жителей Тульской области приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию России по данным на 18:00 1 июля, данные внесены в систему ГАС «Выборы».

Более 80% явка составила в Каменском, Веневском, Богородицком, Плавском районах области. Самая низкая явка в регионе в Ефремовском районе, где проголосовали 56,73% избирателей.

За первые шесть дней голосования 25−30 июня в Тульской области проголосовали 62,2% жителей региона. Самыми активными избирателями стали жители Плавского района (72,96%), Каменского района (72,66%), Куркинского района (72.04%) районов.