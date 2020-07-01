Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Явка избирателей в Петербурге на голосовании по поправкам к Конституции превысила 70%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Горизбиркоме.

Избирательный участок в Петербурге ИА REGNUM

К 18:00 мск основного дня голосования, 1 июля, на участки пришли 70,7% избирателей Северной столицы. При этом собственно за 1 июля таковых оказалось лишь около 11%, так как 59,19% граждан отдали свои голоса в течение шести дней до этого — с 25 по 30 июня.

На данный момент, по сведениям Горизбиркома, в городе проголосовали 2 млн 721 тыс. 700 человек. Окончательную явку избирком сообщит уже после закрытия участков и обработки первых бюллетеней.

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