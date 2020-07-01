Тверь, , 19:30 — REGNUM 51,45% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию на 18:00 1 июля в Тверской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Лидирует по явке Андреапольский район, где проголосовали 89,54% жителей, меньше всего явка в Заволжском районе Твери, здесь на участки пришли 38,99% избирателей.

Всего в Тверской области 1 июля открыты 1155 участков для голосования на территории 11 городских, девяти муниципальных округов и 22 районов Тверской области, а также 27 участков в местах временного пребывания граждан.