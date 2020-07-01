Великий Новгород, , 19:35 — REGNUM К 18 часам в Новгородской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции 228 722 человека. Это составляет 46,6% от общего количества граждан, внесенных в списки избирателей.

Как сообщает «53 новости», председатель избиркома Новгородской области Татьяна Лебедева назвала лидеров по явке в региону:

Мошенской район — явка 74,13%; Парфинский район — 68,1%; Волотовский район — 65,57%.

50%-й барьер явки преодолели 14 районов Новгородской области.

Замыкают список по явке Боровичский район (40,33%) и Великий Новгород (39,38%).

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