Орел, , 19:20 — REGNUM 73,51% оставила явка на общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию в Орловской области на 18:00 1 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

За ходом голосования в регионе следят 4,5 тысячи общественных наблюдателей — от 11 общественных организаций Орловской области и партии «Единая Россия». На горячую линию 8 800 450 00 88 поступают звонки с вопросами об участии в выборах, всего за период голосования с 25 по 30 июня 2020 года на номер горячей линии поступило более 50 звонков.

Всего в списки для голосования вошли более 616 тысяч человек. В Орловской области работают 30 территориальных избирательных комиссий, 723 участковые избирательные комиссии.