Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что из-за большой активности избирателей региона на голосовании по поправкам к Конституции, подсчет голосов, по оценке Леноблизбиркома, займет не менее четырех часов.

Напомним, к 15 часам явка в Ленобласти составила 65,56%, что даже больше, чем на президентских выборах в 2018 году к тому же времени.

«Мы впервые видим высокую активность по голосованию в приграничных к Санкт-Петербургу городах — Мурино, Кудрово. Я увидел, что люди приходят на участки с семьями, с детьми, в хорошем настроении, очень много молодежи», — отметил Александр Дрозденко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, жителям также понравилось, что голосование было организовано еще до 1 июля.

«Не скрою, мы переживали, что будет критика, но обстановка была спокойная. Многие многодетные семьи, пожилые люди, те, кто работает на предприятиях непрерывного цикла, назвали возможность проголосовать заранее удобной формой», — сказал глава Ленобласти.

1 июля в Ленинградской области голосование проводится на 991 участках, которые открылись в 8 часов утра и закроются в 20 часов. На 147 участках для голосования применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней.

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