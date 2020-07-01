Иваново, , 19:16 — REGNUM 60,28% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации в Ивановской области к 15:00 1 июля. Данные размещены в системе ГАС «Выборы».

За два часа явка подросла менее, чем на четверть процента — на 0,24%: на 15:00 в регионе проголосовали 60,04%.

В 8 часов утра 1 июля в Ивановской области открыли двери 759 избирательных участков. В рамках Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ивановской области также проводится акция «Решаем вместе».