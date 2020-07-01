Воронеж, , 19:12 — REGNUM 69,07% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции на 18:00 1 июля в Воронежской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Отметим, за восемь часов голосования 1 июля явка в Воронежской области подросла на немногим менее 9%: на 10:00 1 июля, с учётом данных за 25−30 июня, явка составляла 60,38%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня, основной день голосования — 1 июля.