Краснодар, , 19:07 — REGNUM 82,67% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на 18:00 1 июля в Краснодарском края, данные разместили в системе ГАС «Выборы».

На 15:00 в регионе проголосовали 78,3%. В данных учитываются и проголосовавшие 25−30 июня.

1 июля на Кубани с 08:00 до 20:00 работают 2799 постоянных участков. В целях предупреждения распространения коронавируса голосование проводится с 25 июня. Сегодняшний день в соответствии с Указом президента РФ объявлен в стране выходным.