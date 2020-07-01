Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM Около 71% петербуржцев из числа тех, кто согласился ответить на вопросы социологов, проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Об этом заявила ведущий специалист Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование в Кировском районе Петербурга ИА REGNUM

1 июля к 18:00 мск на выходе с избирательных участков были опрошены 17 тыс. 854 человека. Около 30% отказались говорить о том, в какую графу поставили отметку в бюллетене.

Из тех, кто согласился ответить, 70,8% заявили, что проголосовали за поправки. Еще 28,3% сообщили, что выступили против. Испортили бюллетень 0,9% ответивших.

Политолог Дмитрий Солонников считает такие результаты «позитивными». «Примерно от двух третей до трех четвертей голосуют за поправки. Если эти цифры и будут меняться, то примерно в этом диапазоне, серьезно ниже, чем две трети за поправки, эти цифры уже не изменятся, скорее всего», — предположил Солонников.

При этом он признаёт, что среди тех, кто отказался отвечать, не всегда голоса распределяются в тех же соотношениях — в данном случае, 70 на 30. Кроме того, избиратели часто обманывают социологов, потому что боятся или стесняются честно заявить о своей позиции.

«Социологи часто говорят, что в последние годы на опросах дают специально ложные ответы. Электорат лжёт. Есть такая позиция социологов», — заметил Солонников.

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