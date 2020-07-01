Симферополь, , 19:01 — REGNUM 77,64% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к 18:00 1 июля в Республике Крым, данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Наиболее активно голосуют жители Алушты и Черноморского района, где явка превышает 86%, ниже всего явка в Феодосии — 59,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Крыму зарегистрировано 1 млн 499 тыс. 112 избирателей. Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля, завершится голосование в 20:00.