Москва, , 18:59 — REGNUM Откровенной манипуляцией назвал политолог Алексей Чеснаков заявления критиков процедуры голосования по поправкам к Конституции РФ по поводу разницы результатов на разных участках. Речь в первую очередь идет о Москве. Высокая плотность населения в российской столице должна способствовать близости показателей на УИКах, полагают критики. Между тем, по мнению Чеснакова, подобные доводы не способствуют пониманию реальной ситуации и напоминают откровенную манипуляцию.

Рассчитывая показатели на московских участках, отметил эксперт, критики не принимают во внимание ряд ключевых факторов. Во-первых, социально-демографический.

«В Москве нет равной плотности населения по возрасту, уровню дохода и прочее», — указал Чеснаков.

Не менее важен и профессионально-отраслевой фактор. По словам Чеснакова, «мобилизация» на голосование по поправкам осуществлялась в том числе через организации и компании, в которых работают жители столицы, а не только через структуры городских районов.

Кроме того, аналитик обратил внимание на неравномерность распределения источников информации, а также на технологически-ситуативный фактор: «Как была организована процедура надомного голосования. Именно в этом факторе особенно может влиять растянутость голосования по времени на целую неделю», — пишет Чеснаков в своем телеграм-канале.

Но наибольшее влияние имеет процедура электронного голосования, уверен эксперт. Это новая для столицы и для России в целом форма волеизъявления, и она существенно изменила расклады по московским локациям — около миллиона горожан отдали свой голос без привязки к району, где они работают или живут, пояснил аналитик.

«Со всеми этими пятью факторами эксперты сталкиваются впервые. И их влияние еще предстоит проанализировать, когда появятся окончательные результаты», — резюмировал он.

Напомним, что 1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. До этого жители Москвы, начиная с 25 июня, могли выразить свое мнение дистанционно — при помощи процедуры электронного голосования. Для прозрачности и честности процедуры голосования в столице была использована технология блокчейн — она позволила исключить противоправные манипуляции в процессе волеизъявления.