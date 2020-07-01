Рим, , 18:55 — REGNUM В течение месяца 80 366 нелегальных мигрантов подали заявления властям Италии с просьбой о легализации их статуса, сообщили в министерстве внутренних дел в среду, 1 июля.

Чуть менее 70 тысяч заявок уже одобрены, чуть более 10 тысяч еще находятся на рассмотрении, но ожидается, что будут одобрены и они.

На севере Италии мигранты просят о легализации в основном в качестве сиделок и домашних работников, в южных регионах страны — в основном в качестве сборщиков урожая, сообщили в МВД.

Заявки на легализацию принимаются до 15 августа.

Как сообщалось ранее, правительство Италии предоставило тем мигрантам, которые уже находятся в стране, но без необходимых разрешений, возможность «легализоваться» на несколько месяцев и получить право на работу. С точки зрения правительства, таковая легализация, во-первых, защитит права самих мигрантов, а во-вторых, поможет экономике страны (и прежде всего отрасли сельского хозяйства — сбором урожая в последние десятилетия занимаются почти исключительно мигранты). В правоцентристский оппозиции выступают против.

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