Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп должен принять решение о приглашении на саммит «Большой семерки» (G7) Российской Федерации, с властями которой необходимо чаще взаимодействовать. Об этом сообщил 1 июля во время пресс-конференции в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео, говоря о возможном приглашении РФ на предстоящий саммит G7 в США

«Когда они (Россия) были в ней (G8), они приносили проблемы», — отметил он.

Помпео добавил, что Москва продолжает представлять для США риск, хотя сейчас РФ находится вне состава «Большой восьмерки». По его словам, США должны «разговаривать с русскими» и чаще взаимодействовать с Москвой.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня лидер США Дональд Трамп заявил, что в отсутствие российского президента Владимира Путина саммит G7 окажется не столь продуктивным, как хотелось бы.

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