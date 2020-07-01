Тамбов, , 18:50 — REGNUM 78,11% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации в Тамбовской области к 18:00 1 июля. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Отметим, что ранее Тамбовская область была названа ЦИК в числе наиболее активно голосующих регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля — последний день голосования по поправкам к Конституции. В Тамбовской области было открыто 904 избирательных участка, голосование закончится в 20:00.